2026年4月13日、『5時に夢中！』（TOKYO MX）のスタジオにマツコ・デラックスさんが2か月ぶりに戻ってきた。2月、首の脊髄が圧迫され緊急手術を受けたことが明らかになり、療養に入っていたマツコさん。だがこの日、開口一番に飛び出したのは「今日も1時間前までバックレてやろうと思っててた」「本当に働きたくない！」――そんな言葉だった。2月、首の脊髄が圧迫され緊急手術この入院・療養の影響で、出演予定だったNetflixの新