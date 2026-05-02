「ひらめき回路」を鍛える方法 鍛えれば誰でもひらめき王になれる！ ひらめいたり、とびっきり斬新なアイデアを思いついたりするのは、特殊な才能のように思っていませんか？ でも、それは違います。 ひらめきはどんな人の脳にも、もともと備わっている能力なのです。最近の研究では、脳には「ひらめきの回路」と呼べるものがあるらしいことがわかってきました。 私たちの脳には、側頭連合野と前頭葉を結びつける神経細胞