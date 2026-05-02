フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜〜金曜 9:00〜11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。今回の放送は、「靴を捨てるタイミング」についての相談を紹介しました。※写真はイメージです＜リスナーの相談＞私の悩みは「