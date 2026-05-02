見て購入判断すべき注目ポイントとは 投資信託の情報は目論見書で必ず確認 ポイントをチェックして購入判断をしよう 金融商品を購入する際には、重要な情報が書かれた「目論見書」を見て、商品の内容を見極めることが大切です。目論見書は金融商品取引法で作成が義務付けられ、購入前に必ず交付されます。また、投資信託を販売する金融機関などのホームページで閲覧可能です。 目論見書は「交付目論見書」と「