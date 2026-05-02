グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティを務めるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:53）。4月25日（土）の放送には、Eveさんが登場！ 4月14日（火）にリリースされた新曲「風のアンセム feat. suis from ヨルシカ」について伺いました。EveさんEveさんは、2016年に全国流通盤「OFFICIAL NUMBER」をリリース。2017年リリースのインディーズアルバム『文化』の収録曲「ドラマツル