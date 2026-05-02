ここ数年というか10年以内に随分大勢の友人、知人を亡くしました。大半が1960年代に知り合った著名人達です。こうした人達は僕が20代後半から、30代の初頭にかけて出合い、何らかの形で一緒に仕事をしてきた人達です。現在僕は89歳で、今年の6月の誕生日を迎えると90歳になります。彼等の大半は年長者です。もし生きている人がおられるとそのほとんどが90代になっておられますが、そんな友人、知人はほんとに5本の指に満たない