【全2回（前編／後編）の前編】4月27日、Netflixは、占い師・細木数子の半生を描いた、戸田恵梨香主演のドラマ「地獄に堕ちるわよ」を配信開始した。2021年11月、83歳で細木氏は亡くなっているが、かつて視聴率女王の地位にもいた細木氏とは一体何者だったのか。いかにして彼女は上り詰め、そして表舞台から去っていったのか。（以下は2021年11月15日デイリー新潮記事をもとに再構成したものです）。＊＊＊【写真を見る】石橋