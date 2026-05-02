俳優の中村雅俊の妻で女優の五十嵐淳子さんが急病のため４月２８日に亡くなったことを２日、所属事務所が発表した。７３歳だった。株式会社ノースプロダクションの公式サイトを通じ、中村は「俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きて行こうと思っているので、今はただ静かに見守ってください