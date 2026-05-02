3月に大分県内に宿泊した人の数が55万人を超え、1か月間の宿泊客数として過去最多となりました。 海地獄 県の調査によりますと、2026年3月の県内の宿泊客数は2025年3月よりも4.4％増え、55万3540人でした。1か月間の宿泊客数としては2006年の調査開始以降、初めて55万人を超え、過去最多を更新しています。 大分空港 このうち、国内客は2025年よりもおよそ5％増え、43万5434人。また、外国人