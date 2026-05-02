60年の歴史を持ちリニューアル工事が行われてきた大分県別府市の「べっぷ駅市場」が1日、全面開業しました。 べっぷ駅市場 JR別府駅に隣接するべっぷ駅市場。2024年からのリニューアル工事を終え1日全面開業の日を迎えました。 オープンしたのは郷土料理などを提供する居酒屋や地酒やスイーツを楽しめるカフェなど5店舗。 べっぷ駅市場 すでに営業を始めている店を