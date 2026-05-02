テレビ大分 大分県の防災ヘリの訓練中に男性隊員が亡くなった事故から5月1日で17年です。 県防災航空隊が追悼式を行い再発防止の誓いを新たにしました。 2009年の5月1日、ダムでの防災ヘリの訓練中、県防災航空隊の佐藤一起さん当時26歳が亡くなりました。 この事故を受け、県防災航空隊は5月1日を「安全を誓う日」と定め毎年、追悼式を行っています。2026年は関係者およそ60人が出席し献花台に花を手向けました。そし