1日午後4時ごろ、大分県別府市のJR日豊本線の踏切で80代の女性が乗っていたシニアカーと特急列車が衝突する事故がありました 女性は無事でしたが事故の影響でダイヤが乱れています。 別府市の北石垣踏切付近 事故があったのは、日豊本線の別府駅から別府大学駅の間にある北石垣踏切です。警察などによりますと、1日午後4時ごろ84歳の女性がシニアカーに乗って踏切を渡っていた時にタイヤが線路の