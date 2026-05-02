2026年3月、大分県豊後大野市の59歳の男性職員が別の職員に暴力を振るったほか暴言を吐いたとして減給の懲戒処分を受けました。 懲戒処分を受けたのは、豊後大野市の市長部局に所属する59歳の課長補佐の男性です。 市によりますと、この課長補佐は、3月自分が予約した公用車がイベントの準備のため移動されていてその鍵を持っていた別の男性職員に対し、拳で腹を複数回突いたほか大声で暴言を吐き叱責したということです。