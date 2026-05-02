大分県豊後大野市の山に2026年3月、18歳の女性の遺体を遺棄した疑いで逮捕された男について警察が2日殺人の疑いで再逮捕する方針を固めたことが分かりました。 海での捜索の様子（4月） この事件は3月上旬ごろ豊後大野市の山中に女性の遺体を遺棄した疑いで大分市元町の姫野忠文容疑者58歳が逮捕・送検されたものです。 遺体は当時行方不明だった中津市に住む18歳の女性と判明しています。 捜査関係者により