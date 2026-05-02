大分県大分市佐賀関で発生した大規模火災の被災者を支援するためTOSが行ってきた「トスキー募金」に、総額で850万円を超える善意が寄せられ、1日、大分市に送られました。 大分市佐賀関で2025年11月に発生した大規模火災では建物の被害が196棟に及び今も多くの人が市営住宅や民間のみなし仮設住宅で生活をしています。 TOSでは被災者を支援するため、火災発生の2日後からトスキー募金への協力を呼びかけてきました