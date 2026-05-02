大分県杵築市の「るるパーク」では、一面に咲き誇るネモフィラが楽しめます。 園内には5000平方メートルほどの広さにおよそ70万本のネモフィラが植えられています。 るるパーク ゴールデンウィーク期間中家族連れなどが訪れ、可憐な花を写真に収めたり眺めながらお弁当を食べたり、思い思いの時間を過ごしていました。 ◆熊本県から 「ネモフィラが見たくて来た。本当にきれ