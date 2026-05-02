大分県大分市の田園地帯に「怪獣」が現れたと話題になっています。 取材をしてみると、見た目は恐ろしい怪獣ですが制作した男性の優しい思いから生まれたものでした。 ヒラノドン ◆TOS佐野格記者 「おーあれですかね大きいですね、かっこいい！ヒラノドンって書いてますね」 「田んぼや畑が広がるこの地域に現れたのがこちらヒラノドンです。高さはおよそ5メートルあり、迫力があります」 田