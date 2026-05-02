第2ラウンド、通算7アンダーで4位の勝みなみ＝エルカマレオンGC（共同）【プラヤデルカルメン（メキシコ）共同】米女子ゴルフのリビエラマヤ・オープンは1日、メキシコ・プラヤデルカルメンのエルカマレオンGC（パー72）で第2ラウンドが行われ、勝みなみが68と伸ばし、通算7アンダー、137で首位と2打差4位に浮上した。原英莉花は72で回り、通算4アンダーで11位、桜井心那は74と伸ばせず、2アンダーで20位に後退した。昨年覇者