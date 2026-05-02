第2ラウンド、6番でバーディーを決め、拍手に応える松山英樹。通算3アンダーで24位＝トランプナショナル・ドラル（共同）米男子ゴルフのキャデラック選手権は1日、フロリダ州ドラルのトランプナショナル・ドラル（パー72）で第2ラウンドが行われ、松山英樹は71で回り、通算3アンダーの141で24位となった。久常涼は通算5オーバーの69位。キャメロン・ヤング（米国）が67で回り、通算13アンダーで首位をキープ。5打差の2位にジョ