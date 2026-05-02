俳優・中村雅俊（75）の妻で俳優の五十嵐淳子さんが4月28日に急病のため死去していたことが2日、中村が所属するノースプロダクションの公式サイトで発表された。73歳だった。ノースプロダクションは「日頃より温かいご支援とご厚情を賜り心より御礼申し上げます。去る2026年4月28日、中村雅俊の妻・淳子が急病のため永眠いたしました」と報告。「ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」と