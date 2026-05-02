すかいらーくグループの夢庵のXアカウント（＠yumean_PR）は、同グループの和食レストラン「藍屋」のお得なクーポンを公開中です。最新クーポンの「5％割引券」は、2026年5月13日まで使えます。5月3日は「春の土用の丑の日」クーポンは店内飲食だけでなく、持ち帰りにも使えます。店内飲食時は、1枚で最大6人まで適用されます。ほかの％割引券との併用はできません。藍屋は初夏のメニューとして、店内で仕込んだ焼津産のかつおのた