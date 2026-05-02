5月2日（現地時間1日）に「NBAプレーオフ2026」1回戦が行われ、イースタン・カンファレンスではデトロイト・ピストンズが敵地のキア・センターに乗り込み、オーランド・マジックとの第6戦に臨んだ。 2勝3敗と崖っぷちの第1シードのピストンズは、点の取り合いとなった第1クォーターを26－25と1点リードで終了。しかし、続く第2クォーターは開始から連