¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¾å°Ì8¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26¡×¤¬¤¤¤è¤¤¤è³«Ëë¤¹¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì¥Áー¥à¤ò¾Ò²ð¡£3¥Áー¥àÌÜ¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¤Àï¤¤¤Ö¤ê¤Ç½Ð¾ì¸¢¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£ ¾ï¾¡·³ÃÄ¤Ï¡¢Êø¤ì¤½¤¦¤ÇÊø¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ Éé½ý¼ÔÂ³½Ð¡¢³«Ëë¤«¤é¸ø¼°Àï5Ï¢ÇÔ¡£¥Ç¥¤¥Ë¥¢¥¹¡¦¥¢¥É¥Þ¥¤¥Æ¥£¥¹¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤¬¡Ö