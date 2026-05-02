これまでは「治したいけれども治せない」病気とされてきた心臓弁膜症の一種である三尖弁逆流症（TR）を、カテーテルを使って治療する経皮的三尖弁接合不全修復システム「TriClip（トライクリップ）」が2026年3月1日に上市されました。これに合わせて同18日に開かれたプレスセミナー（アボットメディカルジャパン主催）で、国立循環器病研究センター心不全・移植部門心不全部医長の天木誠先生が、「心不全の治療