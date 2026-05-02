階段を降りる際の激しい腰の痛みから圧迫骨折が見つかり、血液がんである「多発性骨髄腫」が判明した古田さん。自家移植や数々の抗がん剤治療を行うも再燃し、最先端の「CAR-T療法」へ。遠方からの家族の献身的なサポートを力に過酷な副作用を乗り越え、現在は寛解状態に。感染症対策に気を配りながら孫との日々を大切に生きる姿と、健康診断の重要性を訴える体験談を紹介します。 ※本記事は、個人の感想・体験に基づいた