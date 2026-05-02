開催：2026.5.2 会場：フェンウェイ・パーク 結果：[Rソックス] 3 - 1 [アストロズ] MLBの試合が2日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとアストロズが対戦した。 Rソックスの先発投手はウィリアム・ベネット、対するアストロズの先発投手はマイケル・バローズで試合は開始した。 3回表、1番 カルロス・コレア 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでアストロズ得点 BOS 0-1 HOU 3回