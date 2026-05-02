開催：2026.5.2 会場：ナショナルズ・パーク 結果：[ナショナルズ] 1 - 6 [ブリュワーズ] MLBの試合が2日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとブリュワーズが対戦した。 ナショナルズの先発投手はジェーク・アービン、対するブリュワーズの先発投手はジェーコブ・ミジオロウスキーで試合は開始した。 1回表、キャッチャーのパスボールでブリ