オーランド・マジック vs デトロイト・ピストンズ 日付：2026年5月2日（土） 開催地：キア・センター（Orlando） 最終スコア：オーランド・マジック 79 - 93 デトロイト・ピストンズ NBAのオーランド・マジック対デトロイト・ピストンズがキア・センター（Orlando）で行われた。 第1クォーターはデトロイト・ピストンズがリードし25-26で終了する。 第2クォータ&