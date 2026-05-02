自営業の鍼灸（しんきゅう）師・スポーツトレーナーとして多忙な日々を送っていた大島さん。2023年、彼の日常は「長引く風邪」というささいな違和感から一変しました。診断は、「肺腺がん（肺の奥の方にできるがん）」のステージ4B。全身への転移が判明しながらも、大島さんは仕事と社会とのつながりを諦めませんでした。繰り返す治療薬の耐性化（薬が効かなくなること）や転移と闘いながら、なぜ前を向き