開催：2026.5.2 会場：ヤンキースタジアム 結果：[ヤンキース] 7 - 2 [オリオールズ] MLBの試合が2日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとオリオールズが対戦した。 ヤンキースの先発投手はウィル・ウォーレン、対するオリオールズの先発投手はケイド・ポヴィッチで試合は開始した。 1回裏、4番 コディ・ベリンジャー 3球目を打ってライトへのタイムリ&