歴史はエンターテインメント！かしまし歴史チャンネルへようこそ。『豊臣兄弟！』第16回のタイトルは「覚悟の比叡山」。豊臣秀吉（演：池松壮亮）が、宮部継潤（演：ドンペイ）の調略のために、とも（演：宮澤エマ）の子を人質に出す決断を迫られていました。今回取り上げるのはその「宮部継潤」。これまでの大河ドラマなどではほとんど取り上げられてこなかった人物ですが、実はこのあと秀吉に重用されていく優秀な武将なのです。