【その他の画像・動画等を元記事で観る】 松下洸平が、5月1日にファンクラブイベント『K’s Room Presents KOUHEI MATSUSHITA FCイベント2026 ～Casa Hey～』を開催、そのなかで新アーティストビジュアルを解禁するとともに、今夏に新曲をリリースすること、2027年春に全国ホールツアーを開催することを発表した。 ■新アーティストビジュアルも解禁 松下の新曲リリースは