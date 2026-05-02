Stray Kidsのフィリックスの異次元級の美しさを堪能する、美麗カットまとめ “スキズの天使”とも呼ばれる、Stray Kidsのフィリックス。中性的な美しさを兼ね備えたビジュアルと太陽のような笑顔、そして温かな人柄で多くの人を魅了している。 本記事では、フィリックスのInstagram投稿の中から、特にファンの反響が大きかったショットを中心に、さまざまなブランドの“顔”を務める彼の圧倒的なビジュアルを紹介する。 ■ま