ブルージェイズの岡本和真内野手は1日（日本時間2日）、敵地ターゲットフィールドでのツインズ戦に「4番三塁」で先発出場。第2打席に勝ち越しの6号ソロ、第3打席には追加点となる7号2ランを放った。 ■ゲレーロJr.の後ろで好打連発 この試合「4番三塁」で出場した岡本は、2－2で迎えた4回表の第2打席に相手先発シメオン・ウッズリチャードソン投手のスライダーを強振。角度29度、速