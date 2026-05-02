JR北海道によりますと、2026年5月2日、大雨の影響により、一部列車に運休や遅れが発生しているということです。花咲線では始発から午後1時半ごろまで運転を見合わせ、釧路-根室を結ぶ快速ノサップなど5本が運休しています。また釧網線・根室線でも普通列車あわせて9本が運休しました。JR北海道は最新の運行情報をホームページを確認するよう呼びかけています。