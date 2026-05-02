５月２日午前９時半ごろ、北陸自動車道の中之島見附ICから三条燕ICの間で車６台が絡む事故がありました。 警察によりますと、けが人が複数いるということですが命に関わる状態の人はいないということです。 この事故の影響で、北陸道下り線が一時通行止めとなりましたが、午前１０時４５分に解除にされました。