北海道・千歳警察署は2026年5月1日、苫小牧市に住む無職の男（25）を住居侵入と窃盗の疑いで緊急逮捕しました。男は3月10日午後5時半ごろから3月11日午前5時半ごろまでの間、恵庭市の2階建てアパートの一室に侵入し、現金4万円とクレジットカードなど点が入った財布1個（時価4000円相当）を盗んだ疑いが持たれています。この部屋に住む会社員の男性（25）は当時不在でした。警察によりますと、男は以前に男性とこの部