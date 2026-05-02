2026年5月9日放送の「ぶらり途中下車の旅」は中央・総武線の旅。旅人は、舞の海。中央・総武線三鷹駅から千葉駅までを結ぶ、｢中央・総武線（各駅停車）｣。黄色いラインカラーの車体でおなじみの、全39駅、全長60.2kmの路線です。通勤・通学、そしてレジャーなどにも利用され、地域住民の足として大活躍の路線です。舞の海1968年2月17日生まれ。青森県西津軽郡鰺ヶ沢町出身の元力士。小さい体でも軽快に大きな力士と戦う姿や様々な