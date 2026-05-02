フェリー旅が人気を集めています。国土交通省によりますと２０１０年代、フェリーを含む船による旅客数は８０００万人台で推移していましたが、２０２０年は新型コロナウイルスの影響で激減し５０００万人を下回りました。しかし、その後は回復基調となっています。 【写真を見る】MBS河西アナが初乗船！豪華なロビーに豊富な客室…充実の船旅に フェリーを利用する上で気になる、客室や食事など