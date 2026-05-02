4月30日、ABEMA『さよならプロポーズ via オーストラリア』第9話が放送。39歳バツ2のチャラ男経営者・ケンシと、スタイル抜群の31歳美人ギャル・サチエの修羅場の原因となった最低すぎるエピソードが暴露された。【映像】アドレス帳の真相『さよならプロポーズ via オーストラリア』は、結婚のタイミングを見失ったカップルたちが、異国の地で自分たちの関係に白黒をつける7日間の旅に密着する番組。さや香・新山やゆうちゃみらス