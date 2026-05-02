お笑いコンビ霜降り明星せいや（33）粗品（33）が1日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）に生出演。体調不良で休養中のバナナマン日村勇紀（53）にエールを送った。同時間帯の裏番組はTBSラジオ「金曜JUNKバナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1時）で、毎回聴取率争いで接戦を繰り広げてきた。番組内でも必ず話題として取り上げてきた。せいやは「そんなお会いできてないけど、日村