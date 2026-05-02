Photo: す〜子 ROOMIE 2026年2月18日掲載の記事より転載 昔よく使っていた使い捨てフィルムカメラ「写ルンです」。修学旅行には、みんなこれを持って行っていました。気軽にパシャパシャ撮れて、あの少し甘い写りが楽しかった。ですがまた使いたいと思っても、フィルム代や現像代を考えると、どうしてもシャッターに慎重になってしまいます。レンズをつけている感じがしない軽さ