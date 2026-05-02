《今年もコンサートが出来て嬉しいです 沢山のお客様の前で私らしく歌を歌いたいと思います。MCもお客様が笑顔になれるそんなトークもしたいです》5月1日、Xでこう綴ったのは歌手の華原朋美（51）。華原は8月30日から全国19都市、19公演のツアーを開催すると発表した。ツアー発表に際してのコメントによると、バンド編成かつダンサーが帯同する内容で、セットリストを現在考えているという。また、昨年9月に行われたデビュー30周年