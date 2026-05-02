今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。共働きのA子さん夫婦はある時、夫婦で繁忙期が重なってしまった時期がありました。仕事と育児を優先し、家事は後回し。その中でも、掃除はさらに優先度が下がっていました。せめて水回りだけでもキレイでいたいと、家事代行に水回りの掃除をお願いしたA子さん。すると、キレイになる以上の驚きの効果があって──？ 夫婦で繁忙期 わが家は共働きで、ある時、夫