シンガー・ソングライターのロザリアが、アイヴァー・ノヴェロ賞でソングライター・オブ・ザ・イヤーを受賞する。最新アルバム「ラックス」が世界的ヒットとなっているスペイン出身アーティストのロザリアが、21日にロンドンで開催される同アワードでその功績を称えられる。 【写真】エレガントな黒をまとったロザリア 13言語を操り、「ラ・ペルラ」「ベルクハイン」「レリキア」