五輪メダリストでプロフィギュアスケーターの宇野昌磨（28）が5月1日、eスポーツチームに加入したことを発表した。所属先はeスポーツ企業「セルオーブ」が運営する「VARREL」。一昨年5月に現役引退したとはいえ、長年スケート畑を歩んできた宇野の電撃加入に驚く声は多いが、「ファンの間では以前からゲーム好きなのが話題になっていました」と、ゲーム誌ライターはこう語る。【もっと読む】小室圭さん&眞子さんの「子供の性