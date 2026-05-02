日本の憲政史上初の女性首相に高市早苗氏が就任した2025年10月21日以降、支持率調査は5割〜7割の高水準を記録している。日米同盟を尊重しつつ、アジア諸国との連携を重視する外交を提唱する鳩山由紀夫元首相に、不安定な世界情勢のなか高市首相が舵を取る日本外交はいかなる方向に向かうべきか、作家の日野百草氏が聞いた。【全3回の第2回。第1回から読む】【写真】高市首相の「抱きつき作戦」＊＊＊当初は高市首相に期待