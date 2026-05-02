ファン・ペルシー監督、上田綺世のステップアップに理解を示すオランダ1部フェイエノールトを率いるロビン・ファン・ペルシー監督が、チームの主軸として活躍する日本代表FW上田綺世の去就について言及した。オランダメディア「Voetbal Primeur」が報じている。指揮官は来季も引き続き上田を自身のチームに留めたいという強い希望を抱いている。現地時間5月1日に行われたインタビューに応じたファン・ペルシー監督は、去就が注