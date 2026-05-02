アメリカ・カリフォルニア州で審議されている法案「A.B. 2047」が、すべての3Dプリンターに銃などの印刷をブロックする機能の搭載を義務づけるだけでなく、利用者が印刷ブロック機能を無効化したり、オープンソースの代替ソフトウェアを使ったりする行為まで犯罪化する恐れがあると電子フロンティア財団(EFF)が批判しています。The Dangers of California’s Legislation to Censor 3D Printing | Electronic Frontier Foundationh