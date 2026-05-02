女優の松下奈緒（41）が2日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露し反響を呼んでいる。松下は「皆さんこんばんは！5月になりましたね。今月のJーWAVE『KENEDIX CROSSROADS』ゲストは要潤さんです」と書き出し、要との2ショットを投稿。「何度もドラマでご一緒させていただいた要さん。スラリと爽やかな要さん。なのにいつもボソッと面白い事をおっしゃり笑わせてくださるステキなお兄さんです撮影の時に『